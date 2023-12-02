Могут ли мобилизовать студентов?: Зачем учебные заведения передают списки учащихся в ТЦК

Согласно военному учету, до 1 декабря каждый год школы, университеты и другие учебные заведения должны представлять списки своих допризывников, то есть молодые, достигшие 17-летнего возраста, в Территориальные Центры Комплектования и Социальную Поддержку. Эта процедура, определенная постановлением Кабинета Министров №1487, имеет немаловажное значение для военного учета и призыва граждан в армейскую службу.

Об этом сообщает адвокат Марина Бекало в комментарии для сайта ТСН.ua. Она объясняет, что каждое учебное заведение, в котором учатся юноши, достигшие 17 лет в год приписки, должно передать в ТЦК СП список этих лиц для их учета и последующего взятия на военный учет.

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"Учреждение, в котором учитываются юноши, которым в год приписки исполняется 17 лет и подлежат взятию на военный учет, представляет в ТЦК СП список таких граждан, которые подлежат приписке к призывным участкам", – разъясняет адвокат Бекало.

Допризывники – лица, которые должны быть назначены на военный учет. Ребята в возрасте от 16 лет, исполняющие 17 лет, учитываются как призывники в ТЦК СП, и им выдается удостоверение о приписке к призывному участку, известное как приписное.

Однако следует отметить, что существует определенное недоразумение информации, распространенной некоторыми средствами массовой информации, а именно "ТСН", относительно того, что школы и университеты должны представлять ТЦК и СП списки учеников, которым исполняется 17 лет, до 1 декабря. Центр противодействия дезинформации предостерег украинские средства массовой информации от манипуляций информацией. Это не относится к мобилизации, но касается военного учета граждан Украины, достигших 17-летнего возраста.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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