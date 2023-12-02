Чи можуть мобілізувати студентів?: Навіщо заклади освіти передають списки учнів до ТЦК

Згідно з військовим обліком, до 1 грудня кожен рік школи, університети та інші заклади освіти повинні представляти списки своїх допризовників, тобто молоді, які досягли 17-річного віку, до Територіальних Центрів Комплектування та Соціальної Підтримки. Ця процедура, визначена постановою Кабінету Міністрів №1487, має важливе значення для військового обліку та призову громадян до армійської служби.

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Про це інформує адвокатка Марина Бекало в коментарі для сайту ТСН.ua. Вона пояснює, що кожен навчальний заклад, в якому навчаються юнаки, які досягли 17 років у рік приписки, повинен передати до ТЦК СП список цих осіб для відзначення їх обліком та наступного взяття на військовий облік.

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"Заклад освіти, в якому обліковуються юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років та підлягають взяттю на військовий облік, подає до ТЦК СП список таких громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць", – роз’яснює адвокатка Бекало.

Допризовники – це особи, які мають бути призначені на військовий облік. Хлопці у віці від 16 років, які виповнюють 17 років, обліковуються як призовники в ТЦК СП, і їм видається посвідчення про приписку до призовної дільниці, відоме як приписне.

Однак слід зазначити, що існує певне непорозуміння щодо інформації, поширеної деякими засобами масової інформації, а саме "ТСН", щодо того, що школи та університети повинні подавати ТЦК та СП списки учнів, яким виповнюється 17 років, до 1 грудня. Центр протидії дезінформації застеріг українські засоби інформації від маніпуляцій інформацією. Це не відноситься до мобілізації, але стосується військового обліку громадян України, які досягли 17-річного віку.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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