Могут ли получить субсидию украинцы с автомобилем: важный нюанс

Завершение отопительного сезона в апреле может привести к тому, что некоторые украинцы останутся без государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно информации, предоставленной Пенсионным фондом, граждане, имеющие автомобили, особенно новые или несколько автомобилей, могут потерять право на получение субсидии.

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Согласно действующему законодательству, для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг лицо из состава домохозяйства должно иметь только одно транспортное средство старше 5 лет, за исключением мопедов и прицепов. Также, разрешается иметь в собственности несколько автомобилей, но их возраст должен быть старше 15 лет.

Однако, если у члена домохозяйства есть автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, или два или более автомобилей в возрасте до 15 лет, то он лишается права на получение субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Это означает, что в конце отопительного сезона украинцы, имеющие новые автомобили или несколько автомобилей младше 15 лет, могут потерять право на государственную помощь на оплату своих коммунальных счетов. Это может стать вызовом для многих граждан, особенно для тех, кто имеет собственный автотранспорт.

Поэтому следует учитывать эти ограничения при планировании своих расходов на жилищно-коммунальные услуги и должным образом оценивать свою возможность получить субсидию на оплату коммунальных счетов.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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