Могут ли сотрудники ТЦК останавливать авто, чтобы вручить повестку: ответ адвоката

Что делать, если сотрудники ТЦК остановили автомобиль для вручения повестки

Многих украинцев волнует вопрос, вправе ли сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) останавливать автомобили для вручения повестки.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец разъясняет, что только представители Национальной полиции имеют право останавливать транспорт, и у военнослужащих ТЦК нет никаких полномочий в этом плане, пишут Факты ICTV.

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Для вручения повестки необходимо установить личность, которой она предназначена. Обычно повестка должна быть вручена лично в руки по месту жительства или на рабочем месте. Руководитель компании может вручить повестку на работе.

Юрист подчеркивает, что правильное вручение повестки включает личную передачу документа с подписью в присутствии двух свидетелей или зафиксированной видеозаписью. Если эти правила нарушены, вручение считается незаконным.

Чтобы предотвратить недоразумения при остановке и вручении повестки, следуйте следующим инструкциям:

Попросить предъявить удостоверение. Не выходить из машины и не предоставлять документы. Снимайте на видео все события на дороге. Вызвать Нацполицию.

Если военнообязанный отказывается принимать повестку, составляется акт об отказе с подписями уполномоченных лиц и свидетелей и вручается ему под подпись.

Причины отказа вручения повестки могут быть:

Документ выписан с нарушением закона. В повестке указаны неверные данные получателя. Повестку вручает неуполномоченное лицо без печати или данные вносили без присутствия получателя.

Сохраняя покой, следует помнить, что вручение повестки не обязательно означает немедленный отъезд на обучение или фронт. Это часто делается для уточнения учетных данных.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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