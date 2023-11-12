Чи можуть працівники ТЦК зупиняти авто, щоб вручити повістку: відповідь адвоката

Багатьох українців хвилює питання, чи мають право співробітники територіального центру комплектування (ТЦК) зупиняти автомобілі для вручення повістки.

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Юрист та адвокат Ростислав Кравець роз’яснює, що тільки представники Національної поліції мають право зупиняти транспорт, і військовослужбовці ТЦК не мають жодних повноважень в цьому плані, пишуть Факти ICTV.

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Для вручення повістки необхідно встановити особу, якій вона призначена. Зазвичай, повістка має бути вручена особисто в руки за місцем проживання або на робочому місці. Керівник компанії також може вручити повістку на роботі.

Юрист підкреслює, що правильне вручення повістки включає особисту передачу документа з підписом у присутності двох свідків або зафіксованим відеозаписом. Якщо ці правила порушено, вручення вважається незаконним.

Щоб запобігти непорозумінням при зупинці та врученні повістки, слід дотримуватися наступних інструкцій:

Попросити пред’явити посвідчення. Не виходити з машини та не надавати документи. Знімати на відео всі події на дорозі. Викликати Нацполіцію.

Якщо військовозобов’язаний відмовляється брати повістку, складається акт про відмову з підписами уповноважених осіб та свідків і вручається йому під підпис.

Причини відмови від вручення повістки можуть бути:

Документ виписано з порушенням закону. У повістці вказані неправильні дані одержувача. Повістку вручає неуповноважена особа без печатки, або дані вносили без присутності одержувача.

Зберігаючи спокій, слід пам’ятати, що вручення повістки не обов’язково означає негайний від’їзд на навчання чи на фронт. Це часто робиться для уточнення облікових даних.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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