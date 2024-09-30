Могут ли ТЦК остаться в прошлом: подполковник ВСУ назвал необходимые шаги

Демобилизация в Украине зависит от эффективности мобилизационных действий и, осуществив несколько шагов, возможно будет распустить Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом в эфире "Апостроф TV" заявил подполковник, старший офицер командования Сухопутных войск ВСУ Павел Кишкарь. "Это взаимосвязанные сосуды. Если вы не наладите честный диалог с обществом по мобилизации, вы не можете говорить о демобилизации. Поскольку вам просто нечем будет заменить этих людей. Если мы сформируем в вопросе мобилизации честную историю, когда командиры смогут напрямую забирать к себе людей, а затем отправлять их на базовую военную подготовку. Также, – ввести систему с переходами, когда командир не может тебя не отпустить, если на тебя пришло отношение из другой воинской части", – отметил он.

Офицер считает, что это сразу решит проблему с мобилизацией. Он также отметил, что вопрос демобилизации в Украине будет решен только тогда, когда действующие воинские части будут укомплектованы личным составом.

"Пока этот вопрос качественно – подчеркиваю, не численно, а качественно не решен. Люди, которые сейчас идут в ТЦК, они попадают в неизвестность. Эта неизвестность пугает настолько, что люди даже готовы покидать пределы страны", – говорит он.

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По мнению Кишкаря, государство провалило еще один важный шаг – коммуникацию с украинцами за рубежом. "Я знаю на практической основе, сколько людей в Чехии находится. Это сотни людей, готовых прийти в армию. Но в честную историю. Когда знают, кто командир, какую должность будут занимать, какие от нее требуются навыки", – отметил Кишкарь.

Третий шаг, по мнению военного, заключается в том, чтобы расширять количество и масштабы международных или интернациональных подразделений.

"Мое креативное мышление позволяет креативно говорить, что ТЦК можно ликвидировать завтра. Если вы введете эту систему. Они вам просто не будут нужны", – резюмировал военный.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев точно не придет повестка по почте.

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