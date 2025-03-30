Могут ли украинские пенсионеры не платить за доставку газа

Транспортировка газа оплачивается отдельно, и потребители получают для этого отдельный счет. Для украинских пенсионеров не предусмотрено специальных льгот на этот тариф.

Пенсионер освобождается от уплаты за транспортировку газа только при условии полного отключения от газовой сети. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на НКРЭКУ.

Поэтому, даже если вы не пользуетесь газом, но подключены к сети, оплачивать счета за транспортировку голубого топлива все равно придется. В таком случае расчет платежа осуществляется с учетом минимальных установленных показателей.

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Для полного отключения от газовой сети следует разорвать соглашение с компанией, которая обслуживает ваш дом. Для этого нужно:

получить соответствующий акт о прекращении подачи газа;

подать официальное заявление оператору газораспределительной системы о расторжении договора.

"Прекращение (ограничение) газоснабжения (распределения природного газа) потребителю осуществляется, в частности, путем перекрытия запорных устройств или установки инвентарной заглушки и их опломбирования", – отмечает НКРЭКУ.

Если оператор ГРМ отказывается выполнить процедуру, можно подать жалобу в Национальную комиссию, регулирующую государственную политику в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине повысили тариф на транспортировку газа.

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