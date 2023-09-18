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Могут ли украинцы не платить за коммуналку во время войны

Былим Елена

Могут ли украинцы не платить за коммуналку во время войны

Не платить коммунальные услуги во время войны могут украинцы, чье жилье расположено в районах проведения военных действий или находящихся или находившихся оккупации. Остальные украинцы должны своевременно вносить оплату за использованные ресурсы.

Госпродпотребслужба напоминает о правилах оплаты коммунальных услуг во время военного положения.

В период действия такого состояния запрещено начисление и взыскание штрафов, пени, инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги.

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Также коммунальщики не могут остановить жилищно-коммунальные услуги украинцам, которые не оплатили коммуналку или не рассчитались полностью.

В сообщении ГППС отмечается, что военное положение не освобождает граждан Украины от уплаты за коммунальные услуги – плата начисляется весь период военного положения и, если потребитель не платит, по окончании военного положения это все равно придется сделать, а именно оплатить "чистый" долг, который будет состоять только из самих начислений.

"О начислении платы за коммунальные услуги потребителям, вынужденно покинувшим свои дома, согласно статье 7 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" потребитель имеет право на неоплату стоимости коммунальных услуг (кроме поставки тепловой энергии) в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета) за период временного отсутствия в жилом помещении (другом объекте недвижимого имущества) потребителя и других лиц более 30 календарных дней, при условии документального подтверждения в соответствии с условиями договоров о предоставлении коммунальных услуг", – добавили в ведомстве.

Госпродпотребслужба обратилась к украинцам с призывом своевременно платить за полученные коммунальные услуги, даже в период военного положения.

Напомним, коммунальные услуги в Киеве можно платить с помощью мобильного приложения "Киев Цифровой". Для этого достаточно добавить свой адрес в приложении.

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