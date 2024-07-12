Могут ли военнообязанные, не состоящие на учете приобрести жилье: объяснение юриста

Юрист Андрей Топчий разъяснил, связаны ли между собой вопросы постановки на военный учет и права граждан распоряжаться своим имуществом, в частности, покупать недвижимость.

Ситуация: Гражданин призывного возраста, который не состоит на военном учете, хочет приобрести амбар. Он спрашивает, сможет ли он оформить право собственности на нее.

Ответ: Да, гражданин имеет право приобрести недвижимость, даже если он не стоит на военном учете.

Пока не существует законодательных ограничений для военнообязанных по осуществлению операций с недвижимым и движимым имуществом.

Есть:

Военный учет не влияет на право гражданина покупать, продавать, дарить или иным образом распоряжаться своим имуществом.

Гражданин, не стоящий на военном учете, имеет такие же права в отношении имущества, как и гражданин, состоящий на учете.

Важно:

Следует помнить, что непостановка на военный учет является административным правонарушением. За это предусмотрен штраф.

Постановка на военный учет является обязанностью всех военнообязанных граждан Украины.

Исключение из военного учета:

Существует определенная категория лиц, которые могут быть исключены из военного учета. К ним относятся:

Умершие или признанные безвестно отсутствующими или умершими.

Утратившие гражданство Украины.

Признаны непригодными к военной службе.

Достигли предельный возраст пребывания в запасе.

Важно:

Исключение из военного учета не означает, что человек освобождается от воинского долга.

Исключенные из учета все равно могут быть мобилизованы в случае объявления военного положения.

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Снятие с военного учета:

Не следует путать исключения из военного учета со снятием с учета.

Снятие с учета является временной мерой, после которой гражданин обязан пройти ВЛК и обновить свои данные.

Снятие с учета может быть связано с:

Обучение в высших учебных заведениях.

Состоянием здоровья.

Прохождением альтернативной (гражданской) службы.

Другими обстоятельствами.

После завершения причин, обусловивших снятие с учета гражданин должен вернуться на военный учет.

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