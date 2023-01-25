Могут ли выехать за границу украинцы, исключенные из военного учета

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, во время которой на военную службу могут призвать военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Соответственно, в стране действуют определенные запреты на выезд украинцев за границу.

В частности, мужчины призывного возраста не могут покидать пределы Украины. Однако законодательством определены некоторые категории лиц, которые могут пересекать границу даже во время военного положения. Могут ли выехать за границу мужчины, снятые с военного учета, рассказал управляющий партнер юридической компании Максим Боярчуков и Партнеры.

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Категории непригодности военнообязанных

Законодательством Украины установлены 3 категории непригодности к военной службе:

ограниченно годный;

непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время;

непригоден к военной службе, исключен из военного учета.

Вывод о непригодности к военной службе имеет право сделать только военно-врачебная комиссия (ВЛК). Статус "Выключен из военного учета" означает, что человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации.

Может ли уезжать за границу лицо, снятое с военного учета?

Максим Боярчуков отметил, что статус "Исключен из военного учета" не предусматривает предстоящее повторное взятие мужчины на военный учет.

Эксперт добавил, что частью 6 статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" определен перечень граждан, подлежащих исключению из военного учета.

К случаям, не предусматривающим повторную постановку на военный учет можно отнести:

лиц, признанных непригодными к военной службе с исключением из военного учета после решения ВЛК;

лиц, достигших предельного возраста нахождения в запасе.

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"Итак, можно утверждать, что исключение лица из военного учета на указанных основаниях освобождает его от воинского долга. Соответственно, это нивелирует ограничения по выезду за границу, которые установлены для военнообязанных", – отметил Боярчуков.

Соответственно, лицо, исключенное из военного учета по состоянию здоровья по приказу Минобороны о ВЛК №402 – не подлежит постановке на учет, а следовательно не считается военнообязанным и имеет право пересекать границу.

Чтобы пересечь границу в 2023 году, мужчина должен подтвердить свой статус исключенного из военного учета. Для этого нужны:

Военно-учетные документы с отметкой "Исключен из военного учета";

Решение ВЛК о непригодности военной службы с исключением из военного учета.

Ранее мы писали про то, разрешается ли выезжать за границу гражданам Украины с видом на жительство в другой стране.

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