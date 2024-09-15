Могут ли забрать жилье из-за долгов за коммунальные услуги

Из-за долгов за коммунальные услуги украинцы могут остаться без имущества. В крайнем случае вас выселить из жилья из-за долгов за коммуналку.

Закон на стороне граждан. Конституция Украины гарантирует право каждого на жилье. Это значит, что вас не могут просто так выселить из квартиры или дома. Даже если вы накопили значительные долги по коммунальным услугам, для принудительного выселения требуется решение суда.

Процедура выселения прописана в Жилищном кодексе. Если у вас есть задолженность, коммунальные службы могут обратиться в суд с иском о взыскании долга. Суд рассмотрит дело и, если признает вашу задолженность, вынесет решение о его взыскании. После этого исполнительная служба может наложить арест на ваше имущество, в том числе на жилье.

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Когда они могут выселить?

Выселение возможно только при определенных условиях:

Отсутствие других источников погашения долга. То есть, если у вас нет другого имущества, которое можно продать для погашения долга.

Сумма долга превышает установленный законом порог. К примеру, если жилье является единственным местом жительства должника, его могут продать только тогда, когда сумма задолженности превышает 160 000 гривен.

Наличие решения суда. Выселение может произойти только на основании судебного решения.

Что делать, если вы не можете платить за коммунальные услуги?

Свяжитесь с поставщиком услуг. Попытайтесь договориться о реструктуризации долга или рассрочке платежей. Обратитесь за юридической помощью. Юрист сможет помочь вам разобраться в ситуации и защитить ваши права. Воспользуйтесь программами социальной поддержки. Если вы имеете право на социальную помощь, воспользуйтесь ею.

Важно понимать: хотя выселение – это крайняя мера, существует риск его применения. Поэтому лучше не допускать накопления больших долгов и своевременно решать проблемы с оплатой коммунальных услуг.

Напомним, ранее UAportal писал, что украинцев начали штрафовать на значительные суммы за счетчики.

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