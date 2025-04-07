Могут наблюдаться головные боли и слабость: прогноз магнитных бурь на 8 апреля

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, в частности, вызывая головную боль, усталость и чувство тревоги из-за колебаний атмосферного давления. В ближайшие дни в Украине ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может вызвать подобные симптомы у метеозависимых людей.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, с 7 по 9 апреля будет отмечаться умеренная магнитная активность. В понедельник и вторник, 7 и 8 апреля, прогнозируется К-индекс на уровне 4 – это так называемый "желтый" уровень, соответствующий средним магнитным бурям.

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Следует помнить, что такие прогнозы обновляются каждые три часа, поскольку геомагнитная активность зависит от динамики Солнца, поэтому информация может изменяться.

Магнитная буря – это следствие вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос высвобождается множество заряженных частиц. Когда они достигают Земли, взаимодействие с ее магнитосферой провоцирует возмущения, которые мы называем магнитными бурями. Их сила измеряется по планетарному К-индексу: значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не заметны для большинства людей, а вот бури с индексом 5 и выше могут повлиять как на технику, так и на здоровье.

Повышенная магнитная активность способна вызвать перебои в работе сотовой связи, спутников, радиоволн и навигационных систем. В случаях сильных бурь с К-индексом 7–8 возможно даже возникновение северного сияния в нетипичных широтах.

Чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь, следует соблюдать простые правила: высыпаться, пить много воды или травяные чаи, питаться легкой и здоровой пищей. Следует ограничить употребление кофе, алкоголя, жирного и острого. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, желательно в тени, а также легкие физические упражнения. Избегание стрессов и эмоционального перенапряжения также поможет пережить период геомагнитных колебаний. Людям с хроническими заболеваниями следует держать под рукой необходимое лекарство, больше отдыхать и по возможности проконсультироваться с врачом. Контрастный душ с утра может добавить бодрости, а теплая ванна вечером – поможет расслабиться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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