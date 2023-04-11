Могут остаться одинокими: астрологи назвали три знака зодиака, которым не везет в любви

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть три, которым сложнее всего обрести счастье в любви. По словам астрологов, причина и в особенностях характера, и влиянии звезд.

Так, рискуют остаться одинокими Львы, Скорпионы и Козероги. У каждого из них своя причина.

Лев

Уроженцы этого знака зодиака любят привлекать к себе внимание и относятся ко всему слишком легкомысленно. Львы играют с чувствами партнера, если вступают в отношения, поскольку их личные интересы всегда на первом месте. Именно это становится причиной неудач – уроженцы знака и не заметят, как потеряют того человека, который мог бы быть с ними всю жизнь.

Скорпион

Скорпионам обрести счастье в любви мешают две проблемы – эмоциональная холодность и неготовность работать над отношениями. Уроженцы знака очень недоверчивые, они не хотят говорить о собственных чувствах и уверены, что их партнер должен все понимать и так. В итоге Скорпионы часто остаются с разбитым сердцем.

Козерог

Козероги не слишком любят общение, поэтому предпочитают проводить свободное время дома, тем самым сводя к нулю шанс найти вторую половинку. И даже уроженцам знака посчастливиться встреть своего человека, вероятность, что они его оттолкнут, очень велика. Козероги достаточно заносчивые, они любят только себя и не готовы ничем жертвовать ради отношений, даже собственным временем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.