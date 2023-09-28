Могут убить: список продуктов, которыми нельзя кормить собак ни в коем случае

Собакам, как и людям, нужно разнообразное питание, чтобы быть здоровыми и активными. Однако есть некоторые продукты, которые могут быть вредны или даже смертельны для собак.

К продуктам, которые нельзя кормить собакам, относятся:

Шоколад, какао, кофе, чай. Эти продукты содержат теобромин, токсичный для собак. Теобромин может вызвать рвоту, диарею, тремор, судороги и даже смерть.

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Некоторые орехи, такие как миндаль, грецкие орехи и фундук, могут вызвать рвоту, диарею и даже смерть у собак.

Лук и чеснок могут вызвать анемию.

Специи и соль могут раздражать пищеварительный тракт собаки.

Копчености, колбасные изделия, жирные мясные обрезки, смалец, шкварки – эти продукты могут вызвать вздутие живота, диарею и другие проблемы с пищеварением.

Нельзя собакам давать авокадо, оно может вызвать нарушения пищеварения, диарею и даже смерть.

Грибы вообще могут быть токсичными для собак.

Сладости собакам запрещены, особенно шоколад – он содержит кофеин и теобромин, два стимулятора, которые могут вызвать у вашей собаки учащенное сердцебиение, резкое повышение артериального давления и даже повлечь за собой судороги и смерть.

Виноград очень токсичен для собак и может привести к серьезным осложнениям, включая внезапную почечную недостаточность.

Кости собакам тоже лучше не давать, особенно отварные. Термически обработанные кости очень жесткие, острые и с легкостью могут повредить пищевод, стенки желудка или кишечника. А еще собакам не стоит давать картошку. Ветеринары отмечают, что сырой картофель токсичен для организма животного. Вареный же картофель не усваивается в организме собак.

Ранее ветеринары объяснили, какие продукты могут стать смертельными для домашних животных.

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