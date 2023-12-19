Могут вызвать в суд: Коммунальщики посилили борьбу с должниками

В Украине ужесточается контроль за оплатой коммунальных услуг. Неплательщиков, накопивших значительную задолженность, заставляют уплатить долг через суд.

Этот метод применяется к потребителям, которые игнорируют начисления предыдущих периодов и не идут на контакт с коммунальщиками. Об этом пишет Акционерное Общество "Облтеплокоммунэнерго" на своей странице Facebook.

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Уровень задолженности за коммунальные услуги в Украине остается высоким. По данным Министерства развития общин и территорий, к концу 2022 года задолженность населения перед коммунальными предприятиями составила 124,2 миллиарда гривен.

Чтобы сократить задолженность, коммунальщики вынуждены принимать меры, в частности, обращаться в суд.

В то же время, коммунальщики понимают, что некоторые потребители могут оказаться в сложном финансовом положении и не иметь возможности погасить долг. Для таких граждан применяются все возможные меры по урегулированию проблемы задолженности в ходе переговорной процедуры.

К примеру, должники могут заключить договор реструктуризации и выплачивать сумму удобными частями.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длинные отключения электричества, чем в прошлом сезоне, света может не быть по 10 часов.

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