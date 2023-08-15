Могут взорваться: как нельзя стерилизовать банки для консервации

Летними консервациями так приятно смаковать зимой. Хозяйки готовят десятки банок, наполненных разнообразными овощами, фруктами и ягодами, чтобы всегда иметь выбор.

Об этом пишет radiotrek.

Но важно соблюдать основные правила при приготовлении консерваций, чтобы не портить продукты. Одним из главных аспектов является правильная стерилизация банок. Недостаточно качественно стерилизованные банки могут повлечь за собой размножение бактерий и ухудшить качество зимних заготовок.

Есть несколько проверенных методов стерилизации банок для консерваций. К примеру, использование духовки может быть эффективным, но не всегда гарантирует 100% результат из-за неравномерного прогрева. Чтобы избежать риска трескания банок, следует настроить температуру на уровне 100-120 градусов и включить режим конвекции.

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Также популярный метод – стерилизация на пару. В общем, это простой способ: надо довести воду до кипения, поставить банки на решетку над кастрюлей, и пропаривать их в течение 5-8 минут. Крышки можно также подвергнуть подсушке в кипящей воде. Этот метод минимизирует риск трескания банок.

Не забудьте предварительно тщательно вымыть банки перед любым способом стерилизации. И если готовите маринованные огурцы или помидоры, некоторые рецепты позволяют обойтись без стерилизации, ведь банка наполняется нестерилизированными овощами, зеленью, пряностями и чесноком.

Напомним, мы уже писали, как эффективно простерилизовать банки.

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