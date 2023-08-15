Можуть вибухнути: як не можна стерилізувати банки для консервації

Літніми консерваціями так приємно смакувати взимку. Господині готують десятки банок, наповнених різноманітними овочами, фруктами і ягодами, щоб завжди мати вибір.

Про це пише radiotrek.

Але важливо дотримуватися основних правил під час приготування консервацій, щоб не псувати продукти. Одним з головних аспектів є правильна стерилізація банок. Недостатньо якісно стерилізовані банки можуть спричинити розмноження бактерій і погіршити якість зимових заготівель.

Існує кілька перевірених методів стерилізації банок для консервацій. Наприклад, використання духовки може бути ефективним, але не завжди гарантує 100% результат через нерівномірне прогрівання. Щоб уникнути ризику тріскання банок, слід налаштувати температуру на рівні 100-120 градусів і включити режим конвекції.

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Також популярний метод - стерилізація на пару. Загалом це простий спосіб: треба довести воду до кипіння, поставити банки на решітку над каструлею, і пропарювати їх протягом 5-8 хвилин. Кришки можна також піддати підсушуванню у киплячій воді. Цей метод мінімізує ризик тріскання банок.

Не забудьте попередньо ретельно вимити банки перед будь-яким способом стерилізації. І якщо готуєте мариновані огірки або помідори, деякі рецепти дозволяють обійтися без стерилізації, адже банка наповнюється нестерилізованими овочами, зеленню, прянощами та часником.

Нагадаємо, ми вже писали,як ефективно простерилізувати банки.

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