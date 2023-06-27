Молния дважды ударила в пассажирский самолет в США (жуткое видео)

В Соединенных Штатах Америки пассажиры самолета в аэропорту Литл-Рок ждали окончания грозы, чтобы выйти из воздушного судна и двинуться к терминалу. Вдруг в самолет, где находились люди, ударила молния.

Этот момент попал на видео. Как сообщает unilad.com, инцидент произошел в американском штате Арканзас.

На видео можно увидеть, как разряд молнии дважды ударил в воздушное судно компании American Eagle. В настоящее время лайнер был заполнен пассажирами. Однако, к счастью, никто из них не пострадал.

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"Экипаж самолета остановил судно на взлетно-посадочной полосе, чтобы переждать непогоду и отправиться к месту высадки пассажиров. В этот момент молния ударила в лайнер. Почти сразу второй разряд попал в хвост самолета", – пишет издание.

После этого инцидента самолет проехал к месту высадки пассажиров.

Напомним, в Индии пилоту пришлось экстренно остановить самолет Дели-Бангалор, у которого при наборе высоты загорелась турбина. Пассажиры самолета сняли на видео момент возгорания.

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