Молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке: впечатляющее видео

Недавняя гроза накрыла большую часть Восточного побережья США, оставляя за собой разрушительные последствия. Однако особенно поразительной стала молния, попавшая во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Пользователи Twitter распространяют видео этого перехватывающего дыхание явления.

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По информации издания The Daily Wire, яркие полосы молний осветили небо над Нью-Йорком в субботу, 1 апреля, вечером, когда одна из них поразила самое высокое здание в США. СМИ сообщают о значительных разрушениях в Нью-Йорке, который стал жертвой серии опасных штормов.

ВТЦ 1 построен на месте комплекса башен близнецов, разрушенных в результате теракта 11 сентября 2001 года. Мировой торговый центр 1 считается самым высоким домом Нью-Йорка и всего Западного полушария. Его высота вместе со шпилем – 541 метр. Это седьмой по высоте небоскреб в мире.

Интересно, что Мировой торговый центр не в первый раз стал мишенью для молний. По данным Accuweather, за период между 2015 и 2020 годами в это здание ударило 189 раз. Такое количество случаев делает ее вторым по количеству поражений в США, отставая лишь от Уиллис-Тауэра в Чикаго, получившего 250 ударов молний за тот же период времени.

Раньше в сети появилось видео, как молния попала в самолет во время приземления в Анталии.

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