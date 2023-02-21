Молодая Луна принесет богатство этим знакам зодиака

20 февраля 2023 – дата, когда Молодая Луна переходит в знак Рыб. Пора воплотить свои цели в реальность и двигаться вперед, чтобы приблизиться к своим стремлениям, вооружившись настойчивостью и терпением.

Молодая Луна в Рыбах – это время применить свою интуицию и воображение, чтобы воспользоваться финансовыми ресурсами. По астрологическому прогнозу, этой месячной энергией смогут воспользоваться три знака зодиака.

Овен

Вероятно, самое время для Овнов получить причитающуюся им сумму денег, которую давно откладывали. Знак может надеяться на достойное повышение зарплаты. Их финансовая удача может принимать разные формы в этот прекрасный период.

Могут возникнуть и другие возможности, в частности новая, беспрецедентная миссия с плодотворным потенциалом или не менее перспективный в финансовом отношении независимый проект. Дела идут хорошо, и доказательство того, что даже их социальные отношения дают многообещающие обещания на будущее.

Львы

В этот раз они не только пожинают внимание окружающих, но и плоды достойной похвалы труду. Этот период будет благоприятным временем для полноценного отпуска. Это отдых воина и достойное возмездие за всю их прошлую борьбу.

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Пора отдохнуть, отвлечься от всего этого, купив билеты до места, которое приглашает вас отдохнуть душой, забронировать номер в уютной и элегантной гостинице и отдохнуть. Плодом успеха нужно смаковать.

Рыбы

Рыбы находятся на пороге осуществления одного из своих желаний в виде большого профессионального вознаграждения. Их самоотверженность и чувство долга не остаются незамеченными. Во время этой лунной фазы они понимают, что их работа всегда особенно ценилась.

Несмотря на скромность, которую они демонстрируют по поводу своих навыков, этот период станет моментом, когда все их сомнения исчезнут. Они восстанавливают уверенность, надувают грудь, наслаждаясь новой самооценкой, а затем начинают снова с новым отношением к себе.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

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