Молодой борщ с вишнями по рецепту из Тернопольщины

Наваристый ароматный борщ с интересным вкусом, ведь к нему добавляются вишни, молодой горох, молодая капуста и молодая морковь. В идеале также нужно использовать молодую свеклу.

Ингредиенты:

– Вода –5 л

– свиные ребра – 500 г

–Кури – 250 г

– корень петрушки – 50 г

– Лук зеленый – 30 г

– Картофель молодой – 8 шт.

– Молодой зеленый горошек – 1 стакан

– Свекла молодая – 10 шт.

– морковь молодая – 2 шт.

– Капуста молодая – 1 кг

– Вишня – 1 стакан

– лавровый лист – 2 шт.

– Лук репчатый – 1 шт.

– Перец черный, горошек – по вкусу

– перец душистый, горошек – 10 шт.

– Смолец – 2 ст. л.

– Мука – 2 ст. л.

– Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Замочите ребра в воде на 30 минут.

2. Поставьте воду на огонь и опустите туда ребра и курицу. После закипания варите около 2 часов, снимая пену.

3. Корень петрушки свяжите с зеленым луком и погрузите в бульон.

4. Отрежьте ботву от свеклы. Мягкие ее части нарежьте кубиками. Свеклу почистите от кожуры и нарежьте соломкой.

5. Протушите свеклу на смальце. Добавьте лавровый лист, душистый перец, черный перец горошком соль и перемешайте.

6. Достаньте из бульона петрушку с луком и выбросьте.

7. Добавьте в борщ нарезанный молодой картофель и молодой горох.

8. Выньте курицу. Добавьте тушеную свеклу, свежую ботву и порезанную молодую морковь.

9. Сделайте зажарку: поджарьте на смальце нарезанный репчатый лук до золотистости. Добавьте муку и перемешайте.

10. Добавьте в борщ нарезанную молодую капусту и вишни.

11. Добавляем зажарку в борщ и готовьте еще несколько минут.

12. Подавайте борщ со сметаной и зеленью.

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