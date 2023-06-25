Молодой борщ с вишнями по рецепту из Тернопольщины
Наваристый ароматный борщ с интересным вкусом, ведь к нему добавляются вишни, молодой горох, молодая капуста и молодая морковь. В идеале также нужно использовать молодую свеклу.
Ингредиенты:
– Вода –5 л
– свиные ребра – 500 г
–Кури – 250 г
– корень петрушки – 50 г
– Лук зеленый – 30 г
– Картофель молодой – 8 шт.
– Молодой зеленый горошек – 1 стакан
– Свекла молодая – 10 шт.
– морковь молодая – 2 шт.
– Капуста молодая – 1 кг
– Вишня – 1 стакан
– лавровый лист – 2 шт.
– Лук репчатый – 1 шт.
– Перец черный, горошек – по вкусу
– перец душистый, горошек – 10 шт.
– Смолец – 2 ст. л.
– Мука – 2 ст. л.
– Соль – по вкусу
Читайте также: Секрет приготовления борща, чтобы цвет был ярким
Способ приготовления:
1. Замочите ребра в воде на 30 минут.
2. Поставьте воду на огонь и опустите туда ребра и курицу. После закипания варите около 2 часов, снимая пену.
3. Корень петрушки свяжите с зеленым луком и погрузите в бульон.
4. Отрежьте ботву от свеклы. Мягкие ее части нарежьте кубиками. Свеклу почистите от кожуры и нарежьте соломкой.
5. Протушите свеклу на смальце. Добавьте лавровый лист, душистый перец, черный перец горошком соль и перемешайте.
6. Достаньте из бульона петрушку с луком и выбросьте.
7. Добавьте в борщ нарезанный молодой картофель и молодой горох.
8. Выньте курицу. Добавьте тушеную свеклу, свежую ботву и порезанную молодую морковь.
9. Сделайте зажарку: поджарьте на смальце нарезанный репчатый лук до золотистости. Добавьте муку и перемешайте.
10. Добавьте в борщ нарезанную молодую капусту и вишни.
11. Добавляем зажарку в борщ и готовьте еще несколько минут.
12. Подавайте борщ со сметаной и зеленью.
Советуем также обратить внимание на простой рецепт борща.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !