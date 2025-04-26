Морковь по золотому курсу: цена взлетела в 5 раз - в чем причина скачка

На украинском рынке наблюдается очередной рост стоимости моркови. Только за неделю ее цена повысилась более чем на 20%, а по сравнению с прошлым годом овощ стоит в 4,5 раза больше.

По данным аналитиков EastFruit, главная причина – высокий спрос на качественную морковь при ограниченном предложении. Оптовики и торговые сети активно закупают продукцию, что приводит к быстрому уменьшению ее остатков в хранилищах фермерских хозяйств.

Благодаря растущему спросу производители получили возможность существенно повысить цены на свои партии. В зависимости от качества и объема морковь продается по 30–40 гривен за килограмм – это примерно на 21% больше, чем неделю назад. В розницу этот овощ поступает по цене, в 4,5 раза превышающей прошлогоднюю.

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Как отмечают эксперты, подорожание также вызвано сезонным сокращением запасов качественной продукции. Участники рынка сообщают, что все чаще возникают трудности с приобретением моркови высокого качества в требуемых объемах.

Сколько стоит морковь в украинских супермаркетах: свежие данные

Стоимость моркови в Украине продолжает расти. По информации портала "Минфин", средняя цена этого овоща в ведущих торговых сетях страны достигла 43,60 гривны за килограмм, что на 1,49 грн больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Редакция OBOZ.UA провела собственный мониторинг цен и выяснила, сколько сегодня стоит морковь в популярных супермаркетах:

Auchan – 39,90 грн/кг

Сельпо – 43,90 грн/кг

Varus – 44,90 грн/кг

Novus – 37,89 грн/кг

Metro – 39,90 грн/кг

АТБ – 37,89 грн/кг

"Еко-маркет" - 37,80 грн/кг.

Раньше мы рассказывали, что в Украине дешевеют овощи.

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