Морозы усиливаются: прогноз погоды на 6 февраля

До конца недели в Украине сохранится холодная погода, а синоптики уже определили регионы с самыми низкими температурами. Февраль принес с собой понижение температуры, и до 7 февраля страна будет оставаться под влиянием арктического воздуха. Ожидается небольшой снег, температура постепенно снизится.

Метеоролог Игорь Кибальчич пояснил, что холодный воздух с севера проникнет в восточную и юго-восточную Европу, вызвав постепенное похолодание. Осадки в основном будут выпадать в виде снега и мокрого снега, а в южных регионах возможен дождь. Поэтому температура в Украине снизится на 3–6 °С, а усилится северо-западный ветер.

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В четверг, 6 февраля, ночью в Карпатском регионе, днем в восточных и северных областях, а также в Крыму ожидается снег и мокрый снег. В других регионах существенных осадков не прогнозируется. На дорогах местами возможна гололедица. Температура ночью опустится до -3...-8 °С, днем будет колебаться от -3 до +2 °С. В Карпатах еще холоднее: -6...-11 °С ночью и -1...-6 °С днем.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что февраль начался с похолодания и снега, а ночью ожидаются морозы от -1 до -4 °С. Днем температура будет подниматься до +2 °С, но впоследствии похолодание усилится. По предварительным прогнозам, с 19 февраля возможно резкое понижение температуры.

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