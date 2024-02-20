Морпехи сожгли БМП окупантов во время 'игры в прятки' возле Крынок

Украинские подразделения продолжают "кошмарить" врага на адском херсонском плацдарме на левом берегу Днепра. Среди самых упорных – 38 отдельная бригада морской пехоты.

На днях аэроразведчики группы "ARGUS" 38 ОбрМП с помощью FPV-дрона-камикадзе элегантно уничтожили российскую БМП-2 южнее села Крынки Херсонской области.

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Оккупанты надеялись, что надежно спрятали свою "коробочку", потому что почти полностью зарыли ее в землю и накрыли бревнами и маскировочной сеткой. Но бдительные аэроразведчики 38-й бригады во время "игры в прятки" обнаружили бронемашину и эффектно ее сожгли.

Черных пакетов не надо...

"Креативные оккупанты ответственно зарыли себя вместе с БМП", – иронически прокомментировала уничтожение врага пресс-служба 38 ОбрМП.

Ранее появилось видео, как морские пехотинцы 35 ОБрМП установили флаг Украины в Крынках.