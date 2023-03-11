Мощная магнитная буря ожидается 12 марта: как защитить организм

До конца марта наша планета будет находиться под опасным влиянием геомагнитных колебаний несколько раз подряд. Уже 12 марта Землю покроет очередная магнитная буря.

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, следующие магнитные колебания будут ощутимы 19, с 24 по 26 и 31 марта. Они повлияют на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.

Так, метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, у них будет наблюдаться аритмия, изменение давления и т.д.

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Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:

Бессонница;

Головные боли;

Слабость;

"Разбитое" состояние;

Снижение работоспособности;

Повышение тревожности;

Изменение артериального давления.

Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:

Следить за артериальным давлением; Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств. Позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи; Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения, Своевременно снимать стресс, отдыхать; Пить успокаивающие травяные чаи, Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами, снизить потребление жирных продуктов и алкоголя; Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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