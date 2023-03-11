Потужна магнітна буря очікується 12 березня: як захистити організм

До кінця березня наша планета знаходитиметься під небезпечним впливом геомагнітних коливань кілька разів поспіль. Вже 12 березня Землю накриє чергова магнітна буря.

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, наступні магнітні коливання будуть відчутними 19, з 24 по 26 та 31 березня. Вони вплинуть на самопочуття та здоров'я метеозалежних людей.

Так, метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, у них спостерігатиметься аритмія, зміна тиску тощо.

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Які симптоми несприятливого впливу магнітних бур:

Безсоння;

Головні болі;

Слабкість;

"Розбитий" стан;

Зниження працездатності;

Підвищення тривожності;

Зміна артеріального тиску.

Як захиститися від впливу магнітних бур метеозалежним людям:

Слідкувати за артеріальним тиском; Дотримуватися схеми прийому запропонованих лікарем необхідних ліків. Подбати про те, щоб в аптечці було все необхідне для надання невідкладної допомоги; Відрегулювати режим роботи, харчування, відпочинку, щоб уникнути перенапруження, Вчасно знімати стрес, відпочивати; Пити заспокійливі трав'яні чаї, Збалансувати харчування, не нехтувати свіжими овочами і фруктами, Знизити споживання жирних продуктів і алкоголю; Не забувати про помірні фізичні навантаження – заняття спортом краще замінити на повільні прогулянки на свіжому повітрі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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