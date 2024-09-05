Мощная магнитная буря растянется на четыре дня: как защититься от метеоударов
В четверг, 5 сентября, на Землю обрушился мощный геомагнитный шторм силой в 4 балла. Такие магнитные бури небезопасны для метеопатов и людей с хроническими заболеваниями.
По данным сервиса Meteoagent, геомагнитные возмущения на Земле продлятся четыре дня подряд, правда, с 6 по 8 сентября включительно сила штормов упадет до 3 баллов (зеленый уровень опасности). С 9 по 16 сентября, предварительно, продлится период покоя.
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Магнитные бури, календарь с 5 по 12 сентября
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Когда на Солнце происходят вспышки, в космос выбрасываются огромные облака заряженных частиц, достигающих на Земле и взаимодействующих с ее магнитным полем. Это и вызывает магнитные бури.
Как человек ощущает магнитные бури?
Многие люди испытывают влияние магнитных бурь на свое здоровье. Наиболее частые симптомы включают:
- головная боль
- Слабость и усталость
- Проблемы со сном
- Обострение хронических болезней.
Как пережить магнитные бури?
Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, существуют способы, которые могут помочь уменьшить их негативное влияние на организм:
- Правильное питание: ограничьте употребление соли, жирной и острой пищи, предпочтите свежие овощи и фрукты.
- Умеренные физические упражнения помогут укрепить организм и лучше противостоять стрессу.
- Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
- Выделяйте время для отдыха и расслабления.
- Релаксационная техника: йога, медитация, дыхательные упражнения помогут снять напряжение.
- Избегайте просмотра новостей и других источников информации, которые могут вызвать стресс.
- Контроль над заболеваниями: регулярно принимайте лекарства, назначенные врачом.
Если во время магнитных бурь возникают сильные головные боли, резкие изменения артериального давления, проблемы с дыханием или сердцебиением, обязательно обратитесь к врачу.
Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
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