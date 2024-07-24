Мощная шестибалльная магнитная буря ударила по Земле: как защититься
В среду, 24 июля, на Земле зафиксирован шестибалльный геомагнитный шторм. Он относится к красному уровню опасности.
По данным портала Meteoagent, в четверг, 25 июля, сила шторма стихнет до четырех баллов. Это лишь предварительный прогноз, поскольку поведение Солнца невозможно спрогнозировать на долгие сроки.
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Магнитные бури могут оказывать влияние на физическое и психическое самочувствие человека из-за изменений в магнитном поле Земли. Хотя учёные еще не полностью понимают механизмы, посредством которых магнитные бури влияют на человека, существуют некоторые общие сведения.
Преимущественно люди сообщают о таких симптомах во время магнитных бурь:
- Головная боль или мигрень.
- Обострение хронических болевых синдромов, таких как артрит или мышечный болевой синдром.
- Тревога или ухудшение настроения.
- Нарушения сна или необычные сновидения.
- Усталость или чувство расслабления.
Что пить когда магнитные бури
Некоторые люди испытывают облегчение от симптомов, употребляя тёплые напитки, такие как чай или травяные настои. Теплые напитки помогают снять напряжение и успокоить нервную систему.
Важно также обратиться к врачу, если вы испытываете серьезный дискомфорт или ухудшение самочувствия. Врач сможет предоставить индивидуальные советы и рекомендации по снятию симптомов.
Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.
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