Мощная шестибалльная магнитная буря ударила по Земле: как защититься

В среду, 24 июля, на Земле зафиксирован шестибалльный геомагнитный шторм. Он относится к красному уровню опасности.

По данным портала Meteoagent, в четверг, 25 июля, сила шторма стихнет до четырех баллов. Это лишь предварительный прогноз, поскольку поведение Солнца невозможно спрогнозировать на долгие сроки.

Магнитная буря сегодня. Источник: meteoagent.com Магнитная буря сегодня. Источник: meteoagent.com

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Магнитные бури могут оказывать влияние на физическое и психическое самочувствие человека из-за изменений в магнитном поле Земли. Хотя учёные еще не полностью понимают механизмы, посредством которых магнитные бури влияют на человека, существуют некоторые общие сведения.

Преимущественно люди сообщают о таких симптомах во время магнитных бурь:

Головная боль или мигрень.

Обострение хронических болевых синдромов, таких как артрит или мышечный болевой синдром.

Тревога или ухудшение настроения.

Нарушения сна или необычные сновидения.

Усталость или чувство расслабления.

Что пить когда магнитные бури

Некоторые люди испытывают облегчение от симптомов, употребляя тёплые напитки, такие как чай или травяные настои. Теплые напитки помогают снять напряжение и успокоить нервную систему.

Важно также обратиться к врачу, если вы испытываете серьезный дискомфорт или ухудшение самочувствия. Врач сможет предоставить индивидуальные советы и рекомендации по снятию симптомов.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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