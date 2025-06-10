Мощные атмосферные фронты наступают: какая погода ждет Украину до середины июня

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила об изменении погодных условий, ожидающих украинцев в ближайшие дни. По ее словам, жаркая погода постепенно отступает, поскольку в страну с северо-запада поступает более холодная воздушная масса.

В разговоре с NV она отметила, что прохлада уже охватывает западные и северные регионы, что приводит к снижению температуры. В то же время, в восточных и южных областях жара еще задержится, хотя ее интенсивность ослабнет.

В ближайшие дни погодные условия будут оставаться стабильными, без осадков, благодаря зоне повышенного атмосферного давления. Однако 11 июня с запада начнет двигаться новый атмосферный фронт, который уже в 12 числа охватит почти всю Украину. Как отмечает эксперт, фронт продвинется на северо-восток, провоцируя неустойчивую погоду с кратковременными дождями и местами грозами.

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На 13 июня прогнозируется в основном сухая погода, хотя в северо-восточных регионах возможны непродолжительные осадки. А 14 числа дожди распространятся по всей стране, кроме западных областей и крайнего юга. В некоторых районах возможны грозы.

Из-за поступления прохладного воздуха температура в течение рабочей недели будет колебаться в пределах: ночью +8…+14, днем +18…+24, а в южных и восточных регионах традиционно теплее – до +29 градусов.

Прогноз погоды на пятницу и выходные остается схожим, хотя ночная температура несколько снизится: от +7 до +13 градусов, а в южных регионах – до +16. Днем ожидается +17…+23 градуса, а в Сумской и Черниговской области будет еще прохладнее – +14…+20. В то же время в Закарпатье и на юге страны наоборот станет теплее – +21…+27.

После начальных значительных изменений в погоде не предполагается. Время от времени будут проходить кратковременные дожди, чередующиеся с периодами ясного неба, а температурные показатели будут оставаться в пределах нынешних.

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Синоптик подчеркивает высокую пожарную опасность в южных регионах, большинстве центральных областей, а также в некоторых районах Ивано-Франковской области, Черновицкой и Харьковской областей. Ожидаемые дожди помогут улучшить ситуацию в ближайшее время.

10 июня в Киевской области ожидается сухая погода без осадков. В ночные часы температура составит +12…+14 градусов, а днем поднимется до +20. Ветер будет северо-западным, умеренным, со скоростью 7–12 м/с.

11 июня с запада приблизится атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и местами грозы. Температурные показатели будут колебаться в пределах +21…+23 градуса. 12 июня осадки еще возможны местами, но будут постепенно ослабевать и исчезать во второй половине дня. В пятницу, 13 июня, прогнозируется сухая погода, а 14-го днем снова возможны непродолжительные дожди.

Ранее мы рассказывали для каких регионов погода устроит испытания в ближайшие дни.

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