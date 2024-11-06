Мощные наводнения продолжают бурлить в Испании: 217 человек погибли, 89 пропали без вести (фото, видео)

После разрушительного наводнения на востоке Испании по меньшей мере 89 человек числятся пропавшими без вести, 217 погибли. Об исчезновении 89 человек заявили их близкие, предоставившие подробную информацию и биологические образцы для возможной идентификации. Фактическое количество пропавших может быть больше.

"Многие люди все еще пропали без вести, а многочисленные дома и бизнесы разрушены и похоронены под толщей грязи. Люди испытывают острую нехватку необходимых средств", — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом сообщает Reuters.

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По меньшей мере, 217 человек погибли в Валенсии, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии идентифицировали только 133.

Напомним, в Испании бушует масштабное наводнение.

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