Мощный антициклон из Европы приближается: как изменится погода в Украине

На этой неделе в Украине прогнозируется, в основном, сухая и теплая погода с устойчивыми восточными ветрами. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич изданию meteoprog.

"На протяжении почти первой декады сентября погодные условия в нашей стране будут под влиянием юго-западной периферии мощного и малоподвижного антициклона, центр которого расположится над северо-восточной частью Европы", – отметил синоптик.

Таким образом, значительных осадков не ожидается, за исключением южных регионов Украины, где возможны периодические дожди разной интенсивности.

Прогноз погоды на 2 сентября.

На большей части Украины сегодня не ожидается осадков. Однако в Приазовье, Запорожской области и Крыму днем и вечером возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет восточного направления, скоростью 5-10 м/с, на востоке – 9-14 м/с. Температура воздуха в течение дня составит от +28 до +33 °С.

Прогноз погоды на 3 сентября.

"Во вторник, 3 сентября, в Приазовье, центральных регионах, а также местами в Харьковской области возможны дожди с грозами, местами шквалы со скоростью 15-20 м/с", – отметил Игорь Кибальчич.

В других областях значительных осадков не предполагается. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха в западных регионах будет колебаться от +12 до +17 °С, на остальной территории - от +17 до +22 °С. Днем ожидается +28...+33°С, в Закарпатье температура поднимется до +35°С.

Прогноз погоды на 4 сентября.

В среду, по прогнозу Игоря Кибальчича, неустойчивые погодные условия с осадками охватят центральные, южные области и Винницкую область. Местами возможны сильные ливни с грозами. В других регионах преобладает сухая погода. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура будет +17...+22°С, днем - +27...+32°С.

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