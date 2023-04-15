Мощный взрыв на военном объекте в россии: очевидцы говорят, что '30 человек на части разорвало' (фото, видео)

В столице республики Татарстан в россии произошел мощный взрыв на военном объекте. Очевидцы говорят, что после взрыва в Казани поднялся столб дыма, видно из всех уголков города.

Местное издание inkazan сообщает, что взрыв произошел в районе танкового полигона. В экстренных службах Татарстана ситуацию не комментируют.

"В соцсетях жители пишут, что слышали сильный хлопок в районе Танкового полигона, после чего в небо поднялся столб дыма. В пресс-службе ГУ МЧС рф по Татарстану заявили, что им сообщений о вспышке не поступало", — пишет inkazan.

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Между тем в сети распространяется видео, снятое жителем Казани – на нем виден огромный столб дыма, возвышающийся над домами и деревьями. Мужчина комментирует видео, что на местном полигоне взорвались боеприпасы.

"30 человек сразу разорвало, умерли, 70 человек пострадавших. МЧС – всех туда дернули (вызвали. – Ред.). И вот я выехал на трассу – смотри там очень мощно взорвалось", – прокомментировал автор видео.

Напомним, в начале апреля жители оккупированного Крыма в пабликах писали, что в Феодосии слышали два взрыва. Затем были заметны столбы дыма.

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