Может иметь неземное происхождение: странный шар обнаружили на побережье в Японии (видео)
В Японии на пляж выбросило металлический шар диаметром в полтора метра. Это произошло на пляже Энсухама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока.
Полиция ограничила доступ на место, сообщает телеканал Daiichi TV. Этот предмет нашла местная жительница утром 21 февраля и сразу позвонила по телефону в полицию.
Полиция перекрыла доступ к пляжу. Прибывшие на место специалисты приступили к изучению шара.
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Фотографии объекта также были направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.
Пользователи соцсетей предположили, что этот шар может иметь внеземное происхождение.
Недавно в Китае жители провинции Хэйлунцзян заметили летящий и светящийся неопознанный летающий объект в небе. Это произошло недалеко от границ с россией.
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