Может ли это делать Нацполиция?: Кто имеет право проверять документы и вручать повестки гражданским

В связи с мобилизацией и введением военного положения в Украине повестки могут быть вручены гражданам в публичных местах. Однако существуют определенные нюансы по поводу того, кто имеет право это делать и какие документы они должны иметь при себе.

Не все работники Территориальных Центров Комплектования (ТЦК) и Службы Призова (СП) имеют право проверять документы гражданских лиц и военнообязанных. Потому они патрулируют вместе с представителями Национальной полиции Украины, пояснили в Министерстве юстиции.

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Имеющий право Проверять Документы

Проверку документов у гражданских и военнообязанных могут проводить только уполномоченные представители таких организаций и служб:

Национальная полиция. Служба безопасности Украины. Национальная гвардия Украины. Государственная пограничная служба Украины. Государственная миграционная служба Украины. Государственная таможенная служба Украины. Вооруженные силы Украины.

Какие документы можно потребовать

Согласно украинскому законодательству, полицейские и работники ТЦК должны предоставить свои документы по требованию проверяемого лица. При этом полицейский обязан:

Назвать свою фамилию, должность и служебное звание.

Предъявить жетон, свое служебное удостоверение и, по требованию, копию приказа коменданта по проверке документов.

Предоставить возможность ознакомиться с информацией на них.

Указать основание для проведения проверки.

В то же время, полицейский не обязан передавать свое удостоверение проверяемому лицу, и наоборот, должен держать его в руках.

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Какие документы можно потребовать от представителей ТЦК

Граждане вправе проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Уполномоченные представители ТЦК перед тем как вручить повестку обязаны по требованию лица показать следующие документы:

Приказ коменданта по поводу проверки документов или его копию.

Служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее их уполномоченность.

Приказ или распоряжение ТЦК, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток.

Основание для проведения проверки.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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