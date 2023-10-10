Чи може це робити Нацполіція?: Хто має право перевіряти документи та вручати повістки цивільним

У зв'язку з мобілізацією та введенням воєнного стану в Україні, повістки можуть бути вручені громадянам у публічних місцях. Однак, існують певні нюанси щодо того, хто має право це робити та які документи вони повинні мати при собі.

Не всі працівники Територіальних Центрів Комплектування (ТЦК) та Служби Призову (СП) мають право перевіряти документи у цивільних осіб та військовозобов'язаних. Тому вони патрулюють разом із представниками Національної поліції України, пояснили у Міністерстві юстиції.

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Хто Має Право Перевіряти Документи

Перевірку документів у цивільних осіб та військовозобов'язаних можуть проводити лише уповноважені представники таких організацій та служб:

Національна поліція України. Служба безпеки України. Національна Гвардія України. Державна прикордонна служба України. Державна міграційна служба України. Державна митна служба України. Збройні сили України.

Які документи можна вимагати

Згідно з українським законодавством, поліцейські та працівники ТЦК повинні предоставити свої документи на вимогу особи, яку вони перевіряють. При цьому, поліцейський зобов'язаний:

Назвати своє прізвище, посаду та службове звання.

Пред'явити жетон, своє службове посвідчення та, на вимогу, копію наказу коменданта, що стосується перевірки документів.

Надати можливість ознайомитися із інформацією на них.

Назвати підставу для проведення перевірки.

Водночас, поліцейський не зобов'язаний передавати своє посвідчення особі, яку перевіряють, і навпаки, має тримати його у руках.

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Які документи можна вимагати від представників ТЦК

Громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток. Уповноважені представники ТЦК, перед тим як вручити повістку, зобов'язані на вимогу особи показати наступні документи:

Наказ коменданта щодо перевірки документів або його копію.

Службове посвідчення ТЦК, що підтверджує їхню уповноваженість.

Наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено вказаних осіб на вручення повісток.

Підставу для проведення перевірки.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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