Может ли военный досрочно выйти на пенсию и как это сделать

Военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, а также лица со статусом участника боевых действий могут претендовать на досрочный выход на пенсию по возрасту. Такое право предусмотрено законодательством, однако оно реализуется только при условии соответствия двум критериям возраста и наличия необходимого страхового стажа.

Согласно разъяснению Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, мужчины могут воспользоваться этим правом с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, а женщины — с 50 лет, если имеют не менее 20 лет стажа.

Право на досрочную пенсию закреплено в части 4 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и в пунктах 19, 20 и 21 статьи 6 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Размер выплат при этом зависит от индивидуального страхового стажа и уровня заработной платы, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Помимо основной пенсионной выплаты участники боевых действий могут получать ряд доплат. В частности, предусмотрено повышение на 25% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, целевое пособие в размере 40 гривен, а также ежемесячную адресную доплату к пенсии, если общая сумма выплат не достигает 4 958 гривен. Такие надбавки регулируются соответствующими законами и постановлениями Кабинета министров Украины.

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Для оформления пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд лично или онлайн через вебпортал электронных услуг. К заявлению следует добавить ряд документов: паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие стаж (например, трудовую книжку или военные справки), справку о заработной плате за период до декабря 2016 в случае отсутствия данных в реестре, удостоверение участника боевых действий и документальное подтверждение участия в мероприятиях. Также необходимо фото для оформления пенсионного удостоверения.

Таким образом, военные, участвовавшие в защите государства, могут рассчитывать не только на досрочный уход на пенсию, но и на ряд дополнительных социальных гарантий.

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