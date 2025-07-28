Может наблюдаться головная боль и слабость: прогноз магнитных бурь на 29 июля

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, вызывая головную боль, усталость и раздражительность. Это связано с изменениями атмосферного давления при росте геомагнитной активности.

На основе данных Центра прогнозирования космической погоды NOAA подготовлен прогноз геомагнитной активности на ближайшие дни. Измерение производится по шкале планетарного K-индекса (от 0 до 9), где показатели 5 и выше свидетельствуют о сильных магнитных бурях.

Во вторник, 29 июля, прогнозируется повышение до показателя 3, однако это также считается слабой активностью. В то же время следует учитывать, что данные о магнитных бурях обновляются примерно каждые три часа, поэтому ситуация может изменяться.

Магнитная буря возникает из-за мощных солнечных вспышек, вызывающих выброс заряженных частиц в направлении Земли. Достигнув магнитосферы планеты, эти частицы провоцируют изменения в геомагнитном поле, которые могут повлиять не только на людей, но и на технические системы от спутниковой связи до мобильных сетей. Мощные бури, достигающие K-индекса 7 или 8, способны вызвать полярные сияния.

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Для большинства людей слабые колебания остаются незаметными, однако чувствительные к изменениям погоды лица могут чувствовать дискомфорт. Уменьшить его поможет здоровый образ жизни: полноценный сон, правильное питание без чрезмерно жирной, соленой или острой пищи, отказ от алкоголя и ограничение потребления кофе. Полезно пить чистую воду и травяные настои, а также больше находиться на открытом воздухе.

Физическая активность – даже умеренная – положительно влияет на самочувствие. Важно избегать стрессовых ситуаций и конфликтов, а людям с хроническими болезнями лучше снизить нагрузку и иметь при себе необходимые лекарства. Чтобы улучшить состояние, утром следует принимать контрастный душ, а вечером расслабиться в теплой ванне.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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