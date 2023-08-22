Может нанести вред здоровью: какой цветок нельзя держать дома

Орхидеи – цветы, которые есть у каждого дома. Однако это растение может вызвать проблемы со здоровьем и благополучием, особенно для тех, кто подвержен аллергиям. Казалось бы, орхидея может украсить помещение своей изысканной красотой, но следует знать, что этот цветок может быть врагом для аллергиков.

Об этом сообщили в Pixel. Известно, что пыльца орхидеи обладает свойством выступать как аллерген, способный вызвать ряд неприятных симптомов.

От слезоточивости глаз и кашля до головных болей и усталости – это лишь несколько из них. В частности, медицинские исследования обнаружили, что пыльца орхидеи также может обострить существующие заболевания дыхательных путей.

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Если вы все же выбрали это растение для своего дома, важно соблюдать определенные меры безопасности. К примеру, эксперты советуют не держать орхидею в спальне или на обеденном столе, где она может стать источником нездорового воздуха.

Напомним, неопытные садоводы совершают много ошибок во время ухода за орхидеей. Поэтому мы рассказали, как правильно выращивать эти красивые цветы, чтобы любоваться продолжительным и обильным цветением.

Также мы рассказали о причинах появления липких капель на орхидее и методах решения этой проблемы.

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