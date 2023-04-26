Может повлиять на получение субсидий: О каких изменениях следует уведомить пенсионный фонд

О каких изменениях должны сообщить украинцы в ПФУ, чтобы получить субсидию

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, которые платят больше жилищно-коммунальных услуг, чем единый платеж, определенный для них. В течение 30 дней получатели субсидий обязаны сообщить о любых изменениях, которые могут повлиять на их право на субсидии.

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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, о каких именно изменениях получатели субсидий обязаны сообщить в органы Пенсионного фонда в течение 30 дней:

изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства;

изменения социального статуса членов домохозяйства;

изменения в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг и условий их предоставления;

смены управляющего и исполнителя коммунальных услуг, кроме случаев, когда информацию об изменении предоставляет исполнитель услуги или создание объединения совладельцев многоквартирного дома;

наступление условий, в которых субсидия не назначается согласно пунктам 2, 4, 8-10, пункта 14 положения "О порядке назначения жилищных субсидий", утвержденного постановлением Кабмина от 21.10.1995 №848;

получение гражданином, которому назначена жилищная субсидия, или членом его семьи одноразового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц;

наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии на сверхурочную площадь жилья.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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