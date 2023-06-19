Может привести к пожару: какой популярный лайфхак с индукционной плитой на самом деле опасен

Почему нельзя класть бумагу между сковородкой и индукционной плитой

В социальных сетях и различных веб-сайтах встречаются многочисленные советы, которые предназначены облегчить бытовые дела. Однако некоторые из этих советов могут привести к негативным последствиям. Например, специалисты рекомендуют воздержаться от добавления самодельных смесей в бачок унитаза, поскольку это может привести к повреждению сантехники и даже ее разрыву. Еще один потенциально опасный "лайфхак" относится к очищению индукционной плиты.

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На платформе TikTok стал популярным видеоролик, в котором рекомендуется помещать лист бумаги или бумажную салфетку между индукционной плитой и посудой во время приготовления пищи.

Кажется, что этот "лайфхак" является гениальным решением, помогающим избежать царапин на стекле плиты и облегчающей ее очистку. Но дело действительно значительно сложнее и опаснее, чем кажется на первый взгляд. Даже если индукционная плита не нагревает посуду огнем, бумага, расположенная между посудой и плитой, может значительно нагреться и вызвать пожар.

Бумага может загореться при температуре чуть выше 200ºC без прямого пламени. Если сковорода становится слишком горячей, легко достичь этой критической температуры. Важно понимать, что риск возникновения пожара намного превосходит очевидные преимущества этого "лайфхака" в защите от загрязнений.

Следовательно, рекомендуется воздержаться от использования этого конкретного "лайфхака" с бумагой индукционной плиты, поскольку он может создать потенциальную угрозу безопасности.

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