Может пролететь Boeing 747, не касаясь стен: ученые наконец-то нашли вход в гигантскую пещеру во Вьетнаме, возрастом 2-5 млн лет

На пещеру наткнулись только в 2009 году. Группа ученых из Британской ассоциации исследователей пещер смогла найти спрятанный за засохшими деревьями вход в Шондонг (Hang Son Doong). Ученые предполагают, что пещере от 2 до 5 миллионов лет.

Об этом пишет IFLScience.

На самом деле впервые пещеру нашел в 1991 году местный житель Хо Кханем, но огласки находка не приобрела, поэтому следующие 18 лет ее невозможно было найти. До того, как была обнаружена Шондонг, рекордсменом по величине была Оленевая пещера в Малайзии. Шондонг в пять раз больше ее.

Длина пещерной системы составляет почти 5 километров, высота "потолка" – около 200 метров, то есть в пещеру мог бы поместиться 40-этажный небоскреб. Пещера расположена на территории парка Фонгья-Кебанг на побережье Вьетнама. Кроме Шондонга в парке есть 150 известняковых пещер и гротов, большинство из которых до сих пор не исследованы. Большая часть пещерных систем соединена между собой.

Объем проходов крупнейшей пещеры мира составляет 38,4 миллиона кубических метров, длина – около 9 километров, ширина – около 198 метров. Шондонг настолько широкая, что самолет Boeing 747 мог бы пролететь в ней, не задев стен. Ученые предполагают, что пещеру на протяжении сотен тысяч лет формировала быстрая река, протекающая внутри нее. В сезон дождей она становится настолько глубокой, что перекрывает доступ в пещеру.

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В Шондонг растут огромные 30-метровые деревья, проросшие через "световые люки". Также пещера может похвастаться гигантскими 70-метровыми сталагмитами. Ученые исследовали "световые люки" и обнаружили, что там бурлит жизнь: змеи, обезьяны и птицы, многие относятся к вымирающим видам. Также здесь обнаружили ранее неизвестные науке виды птиц и мокриц.

В 2010 году National Geographic создала карту пещерной системы, также можно виртуально прогуляться по пещере. На сегодняшний день ученые исследовали лишь 30% Шондонга.

Напомним, в Египте обнаружили древнюю статую Будды.

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