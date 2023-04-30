Може пролетіти Boeing 747, не торкаючись стін: вчені нарешті знайшли вхід до гігантської печери у В’єтнамі, віком 2-5 млн років

На печеру натрапили лише у 2009 році. Група вчених з Британської асоціації дослідників печер змогла знайти захований за засохлими деревами вхід до Шондонг (Hang Son Doong). Науковці припускають що печері від 2 до 5 мільйонів років.

Про це пише IFLScience.

Насправді вперше печеру знайшов у 1991 році місцевий житель Хо Кханем, але розголосу знахідка не набула, Т Тому наступні 18 років її неможливо було знайти. До того, як була виявлена печера у В'єтнамі, рекордсменом по величині була Оленева печера в Малайзії. Шондонг в п‘ять разів більший за неї.

Довжина печерної системи складає майже 5 кілометрів, висота "стелі" – близько 200 метрів, тобто у печеру міг би поміститись 40-поверховий хмарочос. Печера розташована на території парку Фонґя-Кебанг на узбережжі В'єтнаму. Крім Шондонга у парку є 150 вапнякових печер і гротів, більшість із яких досі не досліджені. Більша частина печерних систем з’єднані між собою.

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Об‘єм проходів найбільшої печери світу складає 38,4 мільйона кубічних метрів, довжина – близько 9 кілометрів, ширина – майже 198 метрів. Шондонг настільки широка, що літак Boeing 747 міг би пролетіти у ній, не зачепивши стін.Вчені припускають, що печеру протягом сотень тисяч років формувала швидка річка, яка протікає всередині неї. У сезон дощів вона стає настільки глибокою, що перекриває доступ у печеру.

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У Шондонг ростуть величезні 30-метрові дерева, які проросли через “світлові люки". Також печера може похвалитись гігантськими 70-метровими сталагмітами. Науковці дослідили “світові люки" та виявили, що там вирує життя: змії, мавпи та птахи, багато з яких відносяться до вимираючих видів. Також, тут виявили раніше невідомі науці види птахів та мокриць.

У 2010 році National Geographic створила карту печерної системи, також можна віртуально прогулятись печерою. Наразі вчені дослідили лише 30% Шондонга.

Нагадаємо, в Єгипті знайшли стародавню статую Будди.

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