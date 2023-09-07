Может серьезно навредить глазам: когда нельзя делать наращивание ресниц

Наращивание ресниц не рекомендуется в случаях, когда конъюнктивит, ячмень или другие заболевания глаз. Однако это лишь некоторые из ограничений на проведение этой процедуры.

Об этом пишет Время Действий.

Есть еще два противопоказания для проведения этой процедуры.

Речь идет о наращивании во время менструации и при употреблении гормональных препаратов. Конечно, с медицинской точки зрения эти факторы не считаются критическими для здоровья и безопасности и теоретически наращивание возможно. Однако мастера обычно молчат об этом, поскольку эти факторы могут повлиять на результат.

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Почему менструация считается не лучшим временем для наращивания ресниц? Основная причина состоит в том, что во время менструации уровень половых гормонов у женщины повышается, что может привести к увеличению жирности волос и ресниц. Именно поэтому искусственные ресницы могут хуже держаться на жирной основе.

Что касается употребления гормональных препаратов, то они также могут повлиять на структуру и жирность волос, усложняя и ухудшая результат процедуры наращивания.

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