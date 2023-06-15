Может вспыхнуть и оставит ожоги: названное растение, не подходящее для букетов

Если вы любите собирать букеты из полевых цветов, остерегайтесь срывать ясенец (народное название неопалимая купина). Это растение цветет белым и розовым цветом, но обладает очень ядовитыми свойствами.

Тем, кто будет рвать это растение для букетов, угрожают аллергические реакции и ожоги.

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А еще это растение выделяет опасные вещества, которые легко вспыхнуть, если поднести к нему огонь. Она мгновенно загорается, но не сгорает. Отсюда и ее название в народе – неопалимая купина).

Ясенец белый (лат. Dictamnus albus) – это многолетнее растение, принадлежащее к семейству рутовых (Rutaceae). Он распространен в северных регионах Европы и Азии.

Это растение имеет высоту от 60 до 120 см. Оно имеет густой ветвистый куст с прямостоячими стеблями, покрытыми серыми волосками. Листья ясенца белого длинные, узкие и с острыми кончиками. Цветки растения очень привлекательны, имеют розово-фиолетовый или белый цвет с красными или фиолетовыми пятнами. Они собраны в крупных, кистовидных соцветиях.

Одним из самых интересных аспектов ясенца белого является его способность выделять ароматическое вещество, напоминающее лимон, из листьев и цветов. Этот аромат может стать заметным при легком трении растения. Однако следует отметить, что контакт с этим веществом может привести к кожным раздражениям у некоторых людей, поэтому следует быть осторожным при взаимодействии с растением.

Ясенец белый используется в качестве декоративного растения в садах и парках. Он ценится за свои красивые цветы и приятный аромат. Однако следует помнить, что растение ядовито и поэтому не рекомендуется использовать его для букетов.

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