Может взорваться: какие продукты не стоит греть в микроволновке

Или не в каждой семье на кухне есть такой гаджет как микроволновка. Этот прибор позволяет быстро разогреть разные продукты, поэтому часто бывает незаменимым. Чтобы пользоваться СВЧ безопасно, важно соблюдать основные правила. В частности, нельзя греть определенные продукты и использовать посуду, содержащую металлические элементы, или которая может проплавиться или даже загореться.

Например, не стоит греть в микроволновке яйца, овощи с твердой кожицей, блюда в герметичной упаковке. Перед разогревом нужно проколоть или прорезать отверстия. Это позволит избежать взрыва из-за создания повышенного давления на продукт.

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Основные запреты для микроволновки:

Нельзя греть какие-либо продукты в герметичной упаковке, в закрытых бутылках, вакуумных пакетах, стеклянных и пластиковых банках.

Яйца (в скорлупе и без нее) могут взорваться.

Сырые овощи или фрукты с толстой кожурой.

Виноград – ягоды могут взорваться.

Острый перец в любом виде и блюда с ним. Капсаицин, испаряющийся при нагревании, дает эффект перечного баллончика.

Молочные и белковые продукты – существует утверждение, что в микроволновке разрушается белок в греющих продуктах.

Мясо курицы или индейки – в микроволновке оно слишком подсыхает и становится почти несъедобным.

Не следует кипятить воду и другие жидкости в СВЧ. Если вы подогревали суп и перегрели, следует сразу не открывать печку и не хвататься за тарелку. Дайте их остыть.

Посуда и упаковки, не подходящие для разогрева блюд в микроволновке:

Пластиковые одноразовые контейнеры, на которых отсутствует отметка о возможности использовать их в микроволновке. Посуда может расплавиться, выделить вредные вещества.

Хрусталь, потому что содержит металлы (свинец и серебро).

Пакеты и одноразовая посуда из бумаги могут вспыхнуть.

Изделия из дерева.

Посуда с полыми элементами, в которых есть воздух или влага. Это могут быть стеклянные и керамические кружки.

Любая посуда из алюминия, стали, меди и других металлов.

Алюминиевую фольгу и разные одноразовые емкости с металлизированными крышками.

Посуда, содержащая металлическое напыление.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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