Можно ли детям до 3-х лет есть черешню, вишню и клубнику: ответ детского невролога

С какого возраста детям можно есть черешню, вишню и клубнику

Лето – это время года, когда природа буквально льется жизнью, а разнообразные ягоды и фрукты делают наше питание более вкусным и полезным. Часто среди них можно встретить вишни, черешни и клубники, особенно привлекающие детей.

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Но можно ли давать эти сезонные подарки природы детям, еще не достигшим трех лет? Этот вопрос несколько запутан, и чтобы разобраться, Вікна обратились к педиатру и детскому неврологу Ирине Платоновой.

Когда можно вводить сезонные ягоды в рацион ребенка?

По словам специалиста, все сезонные ягоды можно включать в рацион ребенка уже с 6 месяцев. Это касается не только вишен, черешней и клубники, а также ежевики и малины.

Важна информация о том, что клубника, даже несмотря на общий миф, не является одной из самых распространенных аллергенных ягод.

Но если реакция на клубнику проявляется у ребенка, это обычно не аллергия, а обычная реакция кожи на кислоты, содержащиеся в этой ягоде. В таком случае достаточно небольших покраснений вокруг ротика. Исправить эту ситуацию можно, просто нанеся детский крем на эту область перед последующим употреблением клубники.

Но независимо от того, какие ягоды вы подаете своему ребенку, важно всегда мыть их и другие фрукты, даже если они выращены дома без использования химических препаратов.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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