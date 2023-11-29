Можно ли избежать мобилизации через религию: ответ адвоката

Можно ли отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям

Украина переживает период мобилизации, охватывающей всех военнообязанных граждан. В законе о мобилизации нет исключений в отношении верующих, и действующая в мирное время норма об альтернативной службе на мобилизацию не распространяется. Альтернативная служба предусматривает исполнение гражданином альтернативных обязанностей вместо прохождения срочной военной службы.

Адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак рассматривает возможность отказа от мобилизации на основании религиозных убеждений, особенно тех, кто запрещает брать в руки оружие.

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Некоторые религиозные организации, чье вероучение запрещает использование оружия, имеют право на альтернативную службу. Среди них – адвентисты-реформисты, адвентисты седьмого дня, евангельские христиане, баптисты, мученики, свидетели Иеговы, харизматические христианские церкви, христиане веры евангельской и т.д.

Однако адвокат отмечает, что эта норма действовала только в мирное время, и в момент мобилизации она не применяется.

Что касается возможности получения небоевой должности для тех, кто отказывается участвовать в военных действиях по религиозным соображениям, адвокат утверждает, что все зависит от военно-медицинской комиссии (ТЦК) и представителей воинских частей. Заявитель должен написать заявление в ТЦК, подтверждая свою принадлежность к религиозным организациям, запрещающим использование оружия. В таком случае ему могут назначить небоевую должность, например повара, водителя или инженера.

Адвокат отмечает, что пацифистские взгляды и нежелание участвовать в войне не являются достаточным основанием для освобождения от мобилизации.

Относительно возможности мобилизации православных или греко-католических священников адвокат указывает, что их духовный статус не является основанием для избежания мобилизации. Священники могут подписать контракт и стать капелланами, но их статус не дает им официальной отсрочки от воинского долга.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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