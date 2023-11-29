Чи можна уникнути мобілізації через релігію: відповідь адвоката

Україна переживає період мобілізації, яка охоплює всіх військовозобов'язаних громадян. У законі про мобілізацію немає винятків стосовно вірян, і норма про альтернативну службу, яка діяла у мирний час, на мобілізацію не поширюється. Альтернативна служба передбачає виконання громадянином альтернативних обов'язків замість проходження строкової військової служби.

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Адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак розглядає можливість відмови від мобілізації на підставі релігійних переконань, особливо тих, які забороняють брати до рук зброю.

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Певні релігійні організації, чиє віровчення забороняє використання зброї, мають право на альтернативну службу. Серед них – адвентисти-реформісти, адвентисти сьомого дня, євангельські християни, баптисти, покутники, свідки Єгови, харизматичні християнські церкви, християни віри євангельської тощо.

Однак адвокат зазначає, що ця норма діяла лише у мирний час, і на момент мобілізації вона не застосовується.

Щодо можливості отримання небойової посади для тих, хто відмовляється брати участь у військових діях з релігійних міркувань, адвокат стверджує, що все залежить від військово-медичної комісії (ТЦК) та представників військових частин. Заявник повинен написати заяву в ТЦК, підтверджуючи свою приналежність до релігійних організацій, які забороняють використання зброї. У такому випадку йому можуть призначити небойову посаду, наприклад, кухаря, водія чи інженера.

Адвокат наголошує, що пацифістські погляди та небажання брати участь у війні не є достатньою підставою для звільнення від мобілізації.

Щодо можливості мобілізації православних чи греко-католицьких священників, адвокат вказує, що їхній духовний статус не є підставою для уникнення мобілізації. Священники можуть підписати контракт і стати капеланами, але їхній статус не надає їм офіційної відстрочки від військового обов'язку.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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