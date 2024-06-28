Можно ли обновить учетные данные не в своем ТЦК: что для этого нужно

18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанные граждане должны в течение 60 дней актуализировать свои персональные данные. Обновление информации возможно с помощью мобильного приложения "Резерв+", а также в ТЦК и СП или через ЦНАП.

О процедуре обновления данных и необходимых документах рассказал представитель Полтавского ОТЦК и СП майор Роман Истомин в своем интервью для издания "Фокус".

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Он отметил, что лицо, которое стоит на воинском учете и желает сменить место жительства, должно сначала сняться с учета в ТЦК по предыдущему месту жительства, а уже потом становиться на учет в "новом" ТЦК.

Однако в военное время возможны непредвиденные обстоятельства, такие как внутреннее перемещение лица или оккупация населенного пункта, где оно проживало. В таком случае, как отметил Истомин, лицо, подлежащее воинской обязанности, может явиться в ТЦК по новому адресу и зарегистрироваться без необходимости возвращаться в "старый" ТЦК где стоял на воинском учете.

Также Истомин проинформировал о необходимых документах, которые надо иметь при себе в таких случаях.

"Прежде всего нужно приходить с личными документами и военно-учетными. То есть это паспорт, код, военный билет или временное удостоверение, или удостоверение о приписке. Если мы говорим об обновлении данных, то нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих самых данных", – отметил он.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кому не нужно обновлять данные в ТЦК.

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