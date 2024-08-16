Можно ли обратиться за услугами в ЦНАП не по месту жительства

Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) значительно упростили жизнь украинцам, объединив под одной крышей множество различных государственных услуг. Но обязательно ли обращаться в ЦНАП по месту жительства? Давайте разберемся поподробнее. Об этом пишет РБК.

Можно ли получить административные услуги не по месту жительства?

Да, в большинстве случаев вы можете обратиться в любой ЦНАП на территории Украины, независимо от места вашей регистрации. Это касается как физических, так и юридических лиц.

Исключения из правила

Однако есть некоторые случаи, когда обращение в ЦНАП по месту жительства обязательно:

Регистрация места проживания: Эта процедура может быть осуществлена только в ЦНАПе по месту нового адреса.

Эта процедура может быть осуществлена только в ЦНАПе по месту нового адреса. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: Такую регистрацию производят по месту нахождения этого имущества.

Для юридических лиц правила следующие:

По месту нахождения компании Это основное правило для большинства процедур.

Это основное правило для большинства процедур. По месту осуществления деятельности: В некоторых случаях закон разрешает обращаться в ЦНАП по месту осуществления деятельности компании.

В некоторых случаях закон разрешает обращаться в ЦНАП по месту осуществления деятельности компании. По месту расположения объекта: Для определенных видов услуг (например, регистрация недвижимости) обращение осуществляется по местоположению объекта.

Почему это важно знать?

Экономия времени: Вы можете обратиться в ближайший ЦНАП, не тратя время на дорогу в другой город.

Вы можете обратиться в ближайший ЦНАП, не тратя время на дорогу в другой город. Удобство: возможность получить необходимые услуги в удобное для вас время.

возможность получить необходимые услуги в удобное для вас время. Единый стандарт обслуживания: Независимо от того, в какой ЦНАП вы обратитесь, вы получите одинаково качественный сервис.

Читайте также: Какой категории пенсионеров начислят доплату к пенсии в августе

Что можно получить в ЦНАПе?

Список услуг, предоставляемых в ЦНАПах, постоянно расширяется. Сегодня здесь можно:

Оформить паспортные документы.

Получить справки.

Зарегистрировать место жительства.

Оформить субсидию.

Зарегистрировать предпринимательство.

Получить другие административные услуги.

Система ЦНАП в Украине постоянно развивается, предоставляя гражданам все больше возможностей для получения административных услуг. Помните, что в большинстве случаев вы можете обратиться в любой ЦНАП, но есть определенные исключения, которые следует учитывать.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой налог должны уплатить собственники земли в 2024 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!